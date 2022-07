Pandas, minigolfe, piscinas aquários? Temos várias atividades para toda a família aproveitar o fim-de-semana de calor.

Diversão no fim de semana? Sete atividades para toda a família no Luxemburgo

Kim SIMMER Pandas, minigolfe, piscinas aquários? Temos várias atividades para toda a família aproveitar o fim-de-semana de calor.

Este fim-de-semana, o verão e o sol estão de volta. É uma boa oportunidade para redescobrir lugares com aos mais novos, proporcionar-lhes aventuras e divertir-se.

Nesta lista de atividades, há ideias para todos os gostos mas todas vão alegrar a família. Deixe-se surpreender pelo que o Grão-Ducado do Luxemburgo tem para oferecer a si e aos pequenos.

1. Piscina Aquasud em Oberkorn

Foto: Claude Piscitelli/Archive-LW

A piscina está aberta das 10h às 19.30h. Para evitar longas filas de espera, é melhor chegar cedo, caso contrário, os lugares de estacionamento são escassos. Além disso, espera-se uma grande multidão com este tempo, e aqueles que chegarem depois de ter sido atingido o número máximo de visitantes terão de permanecer no exterior. Os bilhetes online estão disponíveis aqui.

2. Minigolfe e "minicars" em Remich

Foto: Tessy Antony/Archive-LW

Em Remich, este é um dos mais recentes campos de minigolfe do país e garante horas diversão. Mesmo ao lado, as crianças podem dar alguns passeios no circuito de "minicars" de 250 metros. Depois, pode desfrutar de um gelado num dos muitos terraços em Remich.

3. Teleférico em Vianden

Photo: Gerry Huberty/Archive-LW

O teleférico Vianden é uma das mais famosas atrações no Luxemburgo. Foi completamente renovado em 2006 e é o único do país. Nenhum outro ponto de vista oferece uma vista panorâmica tão bela como Vianden. Pode-se ver a cidade, o castelo e a barragem. Há também um pequeno restaurante com um terraço no topo da estação.

As instalações estão abertas das 11h às 18h, nos dias de semana, e das 10h às 19h nos fins-de-semana. As crianças com menos de doze anos de idade só podem subir com um adulto acompanhante. Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira e online.

4. Aquário de Wasserbillig

Photo: Chris Karaba/Archive-LW

Se o seu filme favorito da Disney é "Finding Nemo", veio ao sítio certo: o Wasserbillig Aquarium. Aqui, pode mergulhar num mundo cheio de mistério e aprender muito sobre o mundo subaquático colorido e rico em espécies. Com 19 tanques, cada um com uma capacidade de 60 a 40.000 litros, o aquário permite-lhe visitar o mundo dos pequenos peixes enquanto permanece no Luxemburgo.

Há peixes dos cinco continentes: perca sul-americana, peixe escalar e disco a nadar entre as plantas. Há também recifes de coral num tanque de 1.000 litros, e muito mais.

O aquário está sempre aberto de sexta-feira a domingo das 10h00 às 17h00.

5. Parque Le'h em Dudelange

Foto: Anouk Antony/Archive-LW

Desde 2006, é possível subir ao topo das árvores no Parc Le'h em Dudelange. Há algo para todos, desde crianças de dois anos até adultos. Este parque de escalada oferece 100 tipos diferentes de obstáculos espalhados por sete percursos até uma altura de 17m.

As oficinas consistem em redes, pontes suspensas, linhas de fecho, lianas e muito mais. O curso Bambini foi especialmente concebido para crianças. Durante duas horas de escalada, o preço situa-se entre 15 e 24 euros. Grupos de dez ou mais pessoas recebem um desconto de 10%.

6. O Parque das Maravilhas em Bettembourg

Foto: Chris Karaba/Archive-LW

Histórias a serem contadas, música a ser tocada, explorar labirintos ou escalar um gigante - é assim que todos se lembram do Parque das Maravilhas. É o único parque de animais no Luxemburgo. Cerca de 200 espécies vivem aqui. No mini zoo até se pode alimentar cabras anãs de estimação. O parque está aberto diariamente das 9.30 às 19h.

Para aqueles que gostam de descobrir histórias e animais com os seus filhos, este é o lugar ideal. Uma pequena dica: uma visita ao parque no sábado tem ainda a Noite das Maravilhas em Bettembourg.

7. Experiência no Castelo de Bourscheid

Foto: Diana Hoffmann/Archive-LW

O castelo foi outrora habitado por uma das famílias de cavaleiros mais influentes da região. Não só foram vassalos leais do Duque do Luxemburgo, como também o assistiram como seus conselheiros e lutaram ao seu lado em conflitos armados.



O próprio castelo é considerado um dos castelos mais importantes entre o Reno e o Mosa.



