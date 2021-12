Em breve, jovens com mais de 16 anos poderão aderir à testagem nas escolas sem que seja necessário o consentimento dos pais.

Covid-19

Dispositivo sanitário nas escolas do Luxemburgo não vai ser alterado

Susy MARTINS Em breve, jovens com mais de 16 anos poderão aderir à testagem nas escolas sem que seja necessário o consentimento dos pais.

A estratégia de despistagem da covid-19 nas escolas está a mostrar resultados. Quem o diz é o Ministro da Educação, Claude Meisch, em sede de comissão parlamentar.

No ensino fundamental as crianças realizam três autotestes por semana, enquanto que no ensino secundário é realizado um na escola e outro em casa. O ministro diz que a adesão à testagem é elevada.

Na escola fundamental, 96,6% dos pais deram o seu aval para a realização do rastreio, enquanto no secundário a taxa desce para 85%. O Governo deverá brevemente permitir aos jovens com mais de 16 anos aderirem à testagem nas escolas sem que seja necessário o consentimento dos pais.

As autoridades sublinharam que os casos detetados nas últimas semanas nos estabelecimentos escolares não foram surtos, mas casos isolados.

Pico de novas infeções nas escolas luxemburguesas pode já ter sido atingido A taxa de incidência de novos casos de covid-19 é menor nas escolas secundárias em comparação com as escolas primárias.

No ensino fundamental apenas 5% dos casos são referentes a um cenário 4, enquanto que no secundário corresponde a 1%.

Após análise da situação, as autoridades não consideram urgente alterar o dispositivo sanitário atualmente em vigor.

Claude Meisch disse ainda que 73% dos alunos do secundário já estão completamente vacinados contra a covid-19, enquanto 6,1% só o estão parcialmente. Do lado dos professores, a percentagem de esquema vacinal completo ascende a 87%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.