Dispensa de levar veículos à inspeção abrange agora todos os automobilistas

Susy MARTINS A dispensa de levar os veículos à inspeção estende-se agora a todos os automobilistas, e não apenas às pessoas que fazem parte do grupo de risco para a covid-19. A decisão foi tomada esta sexta-feira pelo governo, que se reuniu em Conselho de Ministros.

No início do mês de abril, o governo restringiu a dispensa de inspeção técnica aos veículos das pessoas mais vulneráveis, mas depois da insistência do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) e da União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) para o alargamento da medida, o executivo cedeu.

Tanto o ACL como a ULC defendem que a dispensa de inspeção técnica para todos não só protege aos condutores como os trabalhadores dos centros de inspeção.



Na prática, a polícia não vai poder multar os condutores cujo certificado de passagem na inspeção caducou a 18 março, dia em que o Luxemburgo entrou em estado de emergência. Uma medida que vigorará até ao fim crise pandémica.

Mas o governo esclarece, em comunicado, que os veículos em questão deverão passar a inspeção técnica até ao dia 1 de setembro, o mais tardar.



