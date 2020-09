Uma acesa briga na noite deste domingo vitimou duas pessoas num apartamento naquela cidade do sul do país.

Discussão provoca dois mortos em Dudelange

Eram quase 20:00 deste domingo quando uma violenta discussão num apartamento no centro da cidade fez dois mortos em Dudelange.

As autoridades receberam o alerta pouco depois do incidente, que dava conta da utilização de uma arma de fogo. Quando chegaram ao local as vítimas, do sexo masculino, já estavam mortas. Uma arma de fogo foi apreendida.

Ainda de acordo com a polícia, as duas vítimas mortais da richa viviam perto mas não tinham relação direta. O Ministério Público já abriu um inquérito ao caso.

