Parlamento

Discurso do Estado da Nação marcado para 11 de outubro

No dia seguinte ao discurso de Xavier Bettel, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, apresentará aos deputados a proposta de Orçamento do Estado para 2023.

O novo ano parlamentar já tem data para arrancar. O discurso do Estado da Nação deste ano, que deverá ser também o do primeiro-ministro, Xavier Bettel, nesta legislatura, está agendado para 11 de outubro, avança o Wort.

O chefe do Executivo deverá fazer o balanço da atual situação do país e lançar a estratégia governativa dos meses seguintes, que será marcada pela inflação e pela crise energética, com a escalada de preços no gás e na eletricidade.

No dia seguinte, e com a mesma conjuntura como pano de fundo, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, apresentará aos deputados a proposta de Orçamento do Estado para 2023.

