Há atualmente 23 pacientes com covid-19 no hospital de Kirchberg, dos quais cinco nos cuidados intensivos.

Diretor-geral dos Hospitais Robert Schuman teme "atropelamento" de pacientes covid-19

Susy MARTINS Há atualmente 23 pacientes com covid-19 no hospital de Kirchberg, dos quais cinco nos cuidados intensivos. Um número que levou o hospital a encerrar um dos serviços para poder tratar destes pacientes.

Os dados foram comunicados pelo diretor-geral dos Hospitais Robert Schuman, em entrevista esta quarta-feira de manhã à RTL. Claude Schummer sublinhou que não está tão preocupado com os cuidados de saúde prestados aos pacientes com covid-19 do que com os outros pacientes que sofrem de outras patologias.

Schummer receio mesmo que o hospital seja "atropelado" com pacientes e que já não consiga garantir os outros serviços. Note-se que 50% das cirurgias previstas no hospital tiveram de ser anuladas. O maior problema atual, segundo o diretor-geral, é a falta de pessoal no setor hospitalar. Cerca de 60 pessoas não estão a trabalhar, porque estão em quarentena ou em isolamento. A este número juntam-se as baixas médicas devido a outras doenças.

Hospital Robert Schuman suspende visitas a partir de quinta-feira O objetivo é controlar a eventual transmissão do novo coronavírus, assim como "evitar um reconfinamento".

Claude Schummer salientou que o ministério da Saúde autorizou a continuação do trabalho das pessoas do setor hospitalar que estavam em quarentena, ou seja, que estiveram em contacto com alguém infetado, mas que ainda não obtiveram o resultado do teste. E admite que se a medida não tivesse entrado em vigor a capacidade de resposta dos hospitais seria ainda mais limitada.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.