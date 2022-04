René Steinhaus, diretor-executivo da lux-Airport, empresa que gere as operações do Aeroporto Internacional de Luxemburgo-Findel, demitiu-se.

Aeroporto

Diretor-executivo da lux-Airport demite-se

Tiago RODRIGUES René Steinhaus, diretor-executivo da lux-Airport, empresa que gere as operações do Aeroporto Internacional de Luxemburgo-Findel, demitiu-se.

O CEO deixará a empresa no final de abril para "prosseguir novos desafios profissionais", revelou a lux-Airport em comunicado, esta sexta-feira.



René Steinhaus será sucedido por Alexander Flassak, o atual diretor financeiro e diretor-executivo-adjunto, passando a diretor-executivo interino a partir do dia 1 de maio.

"Alexander Flassak juntou-se à lux-Airport em 2014 como diretor de Finanças e Imobiliário. Antes desta função, Alexander trabalhou com a Ernst & Young durante nove anos, em Frankfurt e no Luxemburgo", informou a empresa.



A lux-Airport é a empresa que gere as operações do aeroporto do Luxemburgo e emprega mais de 330 pessoas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.