Diretor do CHL lança grito de alerta: "Vamos continuar assim, Luxemburgo?"

Romain Nati diz que cinco das 506 pessoas diagnosticadas, esta sexta-feira, com o novo coronavírus "não sobreviverão nas próximas semanas".

Pela primeira vez desde a chegada da pandemia ao país, o Diretor do Centro Hospitalier de Luxembourg (CHL), Romain Nati, expressou a sua opinião sobre o 'estado das coisas' no Facebook.

Numa publicação com centenas de reações e dezenas de partilhas, o médico diz que "com uma taxa de mortalidade de cerca de 1%, cinco das 506 pessoas que tiveram resultados positivos ontem não sobreviverão nas próximas semanas".

Em tom de alarme, Romain Nati acrescenta que "estamos a falar de cinco famílias que ainda não sabem que vão começar a chorar em 2021". Numa altura em que o número de hospitalizações não para de aumentar e o balanço do número de mortos e novos casos está em escalada, o médico não esconde a preocupação. "Vamos continuar assim, Luxemburgo?", questiona.

Na passada sexta-feira, 506 pessoas acusaram positivo num total de 12.696 testes efetuados. O Luxemburgo registou oito novas mortes fazendo subir para 392 o total de óbitos desde o início da pandemia.

Neste momento, há 217 doentes hospitalizados. Destes, 170 estão internados nos cuidados normais e 47 nos cuidados intensivos, menos duas pessoas do que no dia anterior.

O Grão-Ducado regista ainda uma taxa de reprodução da doença de 1,03% e uma taxa de positividade de 3,99%.

Depois de um novembro dramático, com o número de mortos a duplicar no espaço de semanas, o Governo decidiu prolongar as restrições até 25 de janeiro.





