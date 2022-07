Embora o número de infeções da covid-19 tenha aumentado, não há motivo de preocupação, garante Jean-Claude Schmit.

Diretor da Saúde. "Não acho que vamos voltar a impor restrições sanitárias"

Jean-Philippe SCHMIT Embora o número de infeções da covid-19 tenha aumentado, não há motivo de preocupação, garante Jean-Claude Schmit.

Apesar de um aumento significativo do número de infeções da covid-19, o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, não vê razão para voltar a impor restrições sanitárias.

A atual variante ómicron BA5 é mais contagiosa mas tem sintomas mais suaves, garante o diretor em entrevista ao Wort alemão.

O número de pessoas com testes positivos tem aumentado nas últimas semanas. A média de casos já ultrapassou um limite preocupante?

Jean-Claude Schmit (JCS): Os números de infeções diárias dispararam e encontram-se atualmente entre 700 e 800 casos por dia, o que representa um pouco mais do que no mês passado. No entanto, em comparação com as ondas anteriores, são significativamente mais baixos.

Durante a primeira vaga da Omicron, em janeiro, esse número era de 2.500 e, em março, a variante Omicron BA2 infetou cerca de 1.500 pessoas por dia. Estamos muito longe dos dois cenários. A taxa de hospitalização também está controlada, com cerca de 20 pessoas estão internadas devido ao vírus. Deste grupo, nenhuma está nos cuidados intensivos, cenário diferente da primeira vaga, por exemplo, em que tivemos até 250 pessoas hospitalizadas ao mesmo tempo.



O que tem de acontecer para as autoridades "soarem o alarme" e reintroduzirem as restrições?

JCS: Estamos a acompanhar a situação nos hospitais. Se o número de casos graves aumentasse em massa, algo teria de ser feito. Mas não é o caso.

E que medidas seriam essas?

JCS: A primeira medida seria reintroduzir a exigência de máscara. As regras de distanciamento também poderiam ser reintroduzidas, o que impede que muitas pessoas num único lugar ao mesmo tempo. Posso também imaginar outro apelo à vacinação. Mas, de momento, não estamos nessa situação e também não creio que vamos chegar tão longe com a variante atual, não vamos voltar a impor restrições.

Os grandes eventos acontecem sem CovidCheck e sem máscara. Eventos como a Schueberfouer podem tornar-se eventos de grande contágio?

JCS: É evidente que as pessoas ficarão infetadas em tais eventos. No Verão, estes grandes eventos têm geralmente lugar ao ar livre, logo, o risco de transmissão é menor. Desde que os participantes não apanhem uma versão grave da doença, tais eventos podem continuar a realizar-se, mesmo que ocorram infeções.

A Omicron BA5 é responsável pela maioria das infeções atuais. Como tem sido a experiência das autoridades sanitárias com esta variante?

JCS: A BA5 transmite-se mais facilmente do que as anteriores. Mas ainda que a nova variante se apanhe de forma mais rápida, as infeções são geralmente menos graves.

Quando é que posso ser vacinado contra a variante Omicron no Luxemburgo?

JCS: As vacinas adaptadas estão a ser testadas pelas agências farmacêuticas europeias e americanas e os primeiros resultados são promissores. Espero que sejam lançadas no início de setembro. Depois, depende das empresas farmacêuticas e da rapidez com que podem ser produzidas e entregues. Ainda não sabemos quando isso vai acontecer. Os fármacos atuais não previnem infeções, mas previnem versões mais graves da doença. Com uma vacina adaptada, as infeções poderão ser bloqueadas e essa é a grande vantagem.

E a vacinação obrigatória? Vai acontecer?

JCS: Um grupo de peritos está atualmente a discutir esta questão. Penso que não haverá vacinação obrigatória para os trabalhadores da saúde, como já estava a ser considerado. Não faria sentido se a vacina não impedir infeções. A vacinação obrigatória para pessoas com mais de 50 anos, por outro lado, é uma questão diferente e seria justificada. O aspeto político também desempenha um papel no debate sobre a obrigatoriedade da vacina.



Se a vacinação se tornasse obrigatória, como seria implementada? E como seria monitorizada?

JCS: A Câmara irá debater isso na sexta-feira, não quero antecipar-me a mim próprio. Para além dos coronavírus, há uma série de outros vírus que podem causar doenças respiratórias.

"Quando a máscara era obrigatória, não havia gripe"

Em relação a esse tipo de doenças, atualmente, qual é a situação geral no Luxemburgo?

JCS: Neste momento, está bastante sossegado e isso deve-se, em parte, ao facto de as pessoas passarem mais tempo ao ar livre durante o verão. Na Primavera, tivemos uma epidemia de gripe, como já tivemos no passado. No entanto, não assumiu proporções dramáticas. Contudo, em comparação com os dois anos anteriores, o aumento dos casos foi muito significativo. Isso deve-se à gripe ter desaparecido durante a pandemia. Quando a máscara era obrigatória, não havia gripe. Assim que a obrigação foi retirada, o número voltou a aumentar. Com isto aprendemos que usar uma máscara ajuda mesmo.

Se temos os sintomas típicos como febre e tosse, mas o teste à covid-19 continua negativo, o que devemos fazer? Podemos sair de consciência tranquila?

JCS: Se tiver sintomas de uma doença respiratória, deve evitar infetar outras pessoas, mesmo que o teste seja negativo. Mas nem sempre é fácil, no trabalho ou na família. Contudo, é bastante possível dizer voluntariamente: "Estou doente e prefiro ficar em casa". Se isso não for possível, então deve-se usar a máscara, mesmo que não se trate de covid-19.

Se apanhamos um vírus, estamos doentes. É preciso descanso na cama, medicação para reduzir a febre e beber muitos líquidos. Importa de alguma forma saber o nome exato do vírus?

JCS: Para a maioria das pessoas, saber o nome do vírus que é responsável pela sua doença não muda nada. Se tiver sintomas ligeiros, não precisa de ir imediatamente a um laboratório para fazer um teste PCR. No entanto, com a covid-19, o risco de doença grave aumenta, em comparação com os outros vírus. Portanto, faz sentido, poder excluir o coronavírus. É por isso que existem os testes rápidos e devem ser utilizados. São extremamente fáceis e a maioria das pessoas consegue testar-se com facilidade. Sabemos que existe a possibilidade de apanhar a versão grave da doença e necessitar de ajuda médica rapidamente. Nesse caso, é útil saber com antecedência.

No hemisfério sul, os casos de gripe estão a aumentar acentuadamente. Como regra, a onda de gripe também atinge o hemisfério norte no outono. Espera-se uma forte vaga de gripe nessa estação do ano?

JCS: A flutuação dos vírus da gripe entre os hemisférios norte e sul é normal, acontece todos os anos. Neste momento é inverno a sul e é a altura da gripe. É verdade que mais perto do fim do anos vai atingir também o hemisfério norte. Aqueles que foram vacinados ou que passaram pela doença em anos anteriores já têm anticorpos e por isso têm alguma proteção. Aconselho a vacinação preventiva para manter esses níveis de anticorpos elevados. Ainda há tempo para se vacinar.





