O surto covid-19 detetado no lar “Um Lauterbann”, em Niederkorn, que contagiou 84 pessoas, fazendo 22 mortos, coincidiu com o início da campanha de vacinação naquele lar para idosos.

Diretor da Saúde garante que surto no lar de Niederkorn não está relacionado com a vacinação

Susy MARTINS O surto covid-19 detetado no lar “Um Lauterbann”, em Niederkorn, que contagiou 84 pessoas, fazendo 22 mortos, coincidiu com o início da campanha de vacinação naquele lar para idosos. No entanto, segundo o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, esta terça-feira numa conferência de imprensa, o “surto não tem nada a ver com a vacinação”, sublinhando que “uma vacina não provoca uma doença”.

O diretor quis clarificar este ponto, uma vez que nas redes sociais tem circulado informação alegando que foi a vacina que provocou o surto no lar em Niederkorn.

O Diretor da Saúde diz ainda que o período de tempo entre a vacinação e o surto foi demasiado pequeno, uma vez que as vacinas precisam de certos dias, e mesmo de semanas, para serem eficazes. Daí não se ter conseguido evitar muitas infeções.

324 pessoas morreram nos lares desde o início da pandemia O número representa pouco menos de metade dos 719 mortos, no total, no Luxemburgo.

Jean-Claude Schmit frisou ainda que as pessoas com mais de 65 anos são mais vulneráveis, sendo que o sistema imunitário não funciona da mesma forma como nos mais novos, daí haver muitas mortes a lamentar nas pessoas com mais idade.

Note-se que a maioria das pessoas que morreram no lar em Niederkorn tinha uma média de idades de 88 anos, e que os óbitos ocorrem geralmente no nono dia da infeção.



