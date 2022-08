Laurent Hericord é acusado de ter defraudado o Estado belga em 32 milhões de euros, valor pago por máscaras que foram consideradas nocivas para a saúde.

Luxemburgo 2 min.

Justiça

Diretor da empresa luxemburguesa Avrox voltou a ser detido

Simon MARTIN Laurent Hericord é acusado de ter defraudado o Estado belga em 32 milhões de euros, valor pago por máscaras que foram consideradas nocivas para a saúde.

O caso Avrox sofreu mais uma reviravolta. O dono da empresa fabricante de máscaras que foram retiradas do mercado devido a produtos tóxicos voltou a ser detido pelas autoridades belgas. O homem está ser acusado de fraude e branqueamento de capitais no país vizinho.

Na sexta-feira, o Le Soir noticiava que Hericort tinha voltado a ser detido após uma nova audiência. Segundo o diário belga, vários carros de luxo pertencentes à Avrox, empresa que atua primordialmente no setor de aluguer de veículos, foram recentemente apreendidos no Luxemburgo, embora diretor da empresa tenha dito que não é o proprietário dos veículos.

Contactado pelo Le Soir, Laurent Kennes, advogado de Laurent Hericord, confirmou o mandado de detenção do seu cliente, acrescentando que "não compreende a necessidade de o deter preventivamente quando ainda estava livre durante a sua audiência com a polícia".

O misterioso fornecedor de máscaras com base no Luxemburgo O Governo federal belga acaba de encomendar 15 milhões de euros em máscaras a uma empresa estabelecida no Grão-Ducado há três anos. Mas será que Avrox, sediada na cidade luxemburguesa, vai fornecer as proteções esperadas?

"As medidas tomadas neste caso são desproporcionais. O meu cliente repete que o Estado belga não foi defraudado em 32 milhões de euros, as máscaras foram entregues e os pagamentos foram feitos com base nessas entregas", afirmou o advogado, rejeitando qualquer infração de branqueamento de capitais.

O diretor-executivo da Avrox terá a oportunidade de solicitar a sua libertação esta segunda-feira.

Em abril passado, soube-se que cerca de 7 milhões de máscaras ainda estavam guardadas num quartel. O governo belga anunciou que este stock seria destruído, juntamente com máscaras no valor de cerca de 98,5 milhões de euros, equipamento de testagem e medicamentos. Isto porque o material em questão já ultrapassou a sua data de validade ou é de qualidade insatisfatória. O valor das máscaras Avrox está estimado em 17,3 milhões de euros.

Máscaras tóxicas e com atraso

O caso remonta à primavera de 2020, em que todos os países europeus estavam procura de máscaras de proteção facial para combater a propagação do vírus da covid-19.



A empresa tinha ganho um dos concursos abertos pelo Estado belga para fornecer máscaras a este país. Mas o ministério da Defesa belga tinha, na altura, colocado a Avrox na mira, dado não ter conseguido entregar as quantidades encomendadas a tempo.

Bélgica retira máscaras luxemburguesas do mercado As máscaras de pano da Avrox, uma empresa sedeada no Luxemburgo, podem causar problemas respiratórios.

Além disso, a distribuição das máscaras, particularmente nas farmácias belgas, teve de ser interrompida devido às dúvidas sobre a possível toxicidade do produto. Face a esta série de contratempos, a justiça belga lançou uma investigação, o que levou à detenção dos responsáveis da empresa luxemburguesa.

O Ministério Público de Bruxelas confirmou em dezembro último que quatro pessoas são suspeitas de fraude no contexto desta transação avaliada em 32 milhões de euros, uma delas Laurent Hericort, diretor-executivo da Avrox.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.