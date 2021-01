O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, deverão apresentar novas medidas após o Conselho de Ministros desta segunda-feira à tarde.

Luxemburgo 1

Direto. Xavier Bettel e Paulette Lenert falam ao país às 18h30

Ana Patrícia CARDOSO O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, deverão apresentar novas medidas após o Conselho de Ministros desta segunda-feira à tarde.

Três dias depois de estender as medidas de saúde até 21 de fevereiro, o Governo do Luxemburgo pode estar a pensar em aplicar mais restrições no país, numa altura em que se intensificam medidas de combate à pandemia um pouco por toda a Europa.



Sabe-se que um dos temas que esteve em cima da mesa diz respeito às regras a impor aos viajantes que entram no Luxemburgo. O Governo já fez saber que não vai fechar as fronteiras, mas tenciona exigir um teste de diagnóstico à covid-19 negativo.

Outra das possibilidades prende-se com a eventual imposição de quarentena a pessoas provenientes de zonas de risco.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.