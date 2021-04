O ministro da Educação faz esta manhã o balanço desta fase piloto de autotestes nas escolas. Espera-se que explique como tenciona proceder em todas as escolas do país após estas férias da Páscoa.

Luxemburgo 1

Direto. Ministro da Educação fala sobre autotestes rápidos nas escolas

Susy MARTINS O ministro da Educação faz esta manhã o balanço desta fase piloto de autotestes nas escolas. Espera-se que explique como tenciona proceder em todas as escolas do país após estas férias da Páscoa.

O ministro da Educação, Claude Meisch, vai abordar hoje numa conferência de imprensa, marcada para as 10:30, a situação nas escolas e a utilização de autotestes nas escolas, que permitem aos alunos e professores fazer um teste de forma autónoma e obter o resultado após 15 minutos de espera.

Ao todo, as autoridades encomendaram nove mil kits de testes de despistagem ao SARS-COV-2, que foram distribuídos entre 24 de abril e 2 de março por seis estabelecimentos escolares que fizeram parte do projeto experimental. Quatro escolas do ensino fundamental (Luxembourg – Beggen; Esch/Alzette – Lallange; Sanem – Scheierhaff; Dudelange – Lenkeschléi) e dois liceus (Atert Lycée Redange et Lycée Hubert Clément Esch/Alzette).

O ministro da Educação faz esta manhã o balanço desta fase piloto de autotestes nas escolas. Espera-se que explique como tenciona proceder em todas as escolas do país após estas férias da Páscoa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.