Direto. Ministro da Educação anuncia novidades do regresso às aulas a partir das 14:00

Redação As regras a cumprir nas escolas no arranque do novo ano lectivo foram hoje aprovadas na reunião do Conselho de Ministros do Luxemburgo.

O ministro da Educação Nacional, Claude Meisch, apresenta esta sexta-feira, às 14h00, as medidas previstas para o início do ano lectivo.

Luxemburgo. A máscara deve ser obrigatória nas salas de aula? Pais e professores dividem-se. Pediatras defendem que Governo deve decidir. Esta semana o ministro da Educação dá a resposta.

A obrigatoriedade do uso de máscara nas salas de aula - que já é uma regra nas escolas internacionais- poderá ser uma das novidades a anunciar pelo responsável pela pasta da Educação.









