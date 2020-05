O ministro da Habitação, Henri Kox, anuncia medidas em conferência de imprensa.

Direto. Governo faz ponto de situação dos apoios aos inquilinos às 14h30

O Governo adoptou várias medidas para prevenir e atenuar o impacto da crise sanitária nos inquilinos. Para além destas disposições excepcionais, o Governo "prossegue a sua política de investimento no sector da habitação", pode ler-se numa nota que anuncia a conferência de imprensa do ministro da Habitação, Henri Kox, a partir das 14h30 que poderá acompanhar em direto no Contacto.

Para o efeito, o Ministério da Habitação criou um novo instrumento financeiro: o "fundo especial de apoio ao desenvolvimento da habitação", que está operacional desde 1 de Abril de 2020. E novos apoios deverão hoje ser anunciados.

