Os ministros da Saúde e da Educação promovem uma conferência de imprensa esta tarde para explicar o cenário 1 da covid-19 nas escolas .

Direto. Governo faz ponto de situação da covid-19 nas escolas às 15:00

Os ministros da Saúde, Paulette Lenert e o ministro da Educação, Claude Meisch. apresentam ao início da tarde o cénario 1 do dispositivo sanitário nas escolas para enfrentar a epidemia da covid-19.

Um dos temas que deverá estar em cima da mesa será a possibilidade de suspender a quarentena parcial autorizada para os professores.

Recorde-se que, desde o início do ano letivo, a quarentena parcial foi autorizada a 93 professores das escolas do Luxemburgo, que puderam assim continuar a ensinar os alunos e a frequentar a escola, mesmo sob esta medida de prevenção, enquanto aguardavam os resultados dos testes de despistagem.

Nesta quarentena, os professores são apenas autorizados a sair de casa para trabalhar, ir à escola, estando proibida qualquer outra saída durante este período.

A medida só será possível no cenário de existir apenas um caso isolado de infeção na sala de aula e esta não tiver sido transmitida em ambiente escolar. E as pessoas em quarentena parcial usarem máscara de proteção e cumprirem as outras medidas sanitárias. A partir de dois casos de infeção a quarentena total é instaurada.











