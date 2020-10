O Governo volta hoje a pronunciar-se sobre a situação atual face à pandemia da covid-19, numa altura em que o número de novas infeções voltou a aumentar no Grão-Ducado.

Direto. Governo fala esta sexta-feira sobre a situação pandémica no país

A conferência de imprensa está marcada para as 15:00, após o Conselho de Ministros. A sessão será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual, e ficará depois disponível no canal YouTube do Executivo.

Ontem, no seu balanço diário, o Ministério da Saúde deu conta de 595 novas infeções, sendo que no dia interior foram identificadas 416.

Na última conferência de imprensa do primeiro-ministro, no passado sábado, Xavier Bettel, apelou a uma redução dos contactos sociais, recusando-se a anunciar novas medidas mais restritivas por considerar que os números não o justificavam.

Hoje, o Luxemburgo ficará a saber se o Governo mantém essa estratégia ou, pelo contrário, anuncia novas medidas para travar a propagação da covid-19.



