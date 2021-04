O Governo poderá anunciar a abertura da lista para voluntários que querem levar as ‘sobras’ das vacinas, que ao final do dia não foram administradas nos centros de vacinação.

Luxemburgo 1

Direto. Bettel e Lenert voltam hoje a falar ao país às 15h00

Susy MARTINS

O Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministros. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, farão o habitual ‘briefing’ às 15:00, com transmissão em direto e tradução para francês no site do Governo (www.gouvernement.lu).

No congresso dos democratas da passada segunda-feira, Bettel disse que o Executivo aguardava um parecer do Conselho Nacional das Doenças Infeciosas do Luxemburgo com recomendações relativamente à administração da vacina Janssen. O fármaco esteve suspenso nos Estados Unidos da América (EUA) devido a casos suspeitos de coágulos sanguíneos após a toma, mas o Luxemburgo decidiu continuar a administrar a vacina que chegou no final de março.

Na altura, o primeiro-ministro frisou que o Governo deverá decidir se haverá limitações na toma da vacina, como é o caso atualmente com a vacina da AstraZeneca que é reservada a maiores de 55 anos, voluntária para pessoas entre 30 e 54 anos e obrigatória para quem já recebeu a primeira dose desta marca.

Quem quiser uma vacina que não seja utilizada pode candidatar-se A partir desta sexta-feira, os residentes entre os 18 e 54 anos de idade poderão inscrever-se numa nova lista voluntária para receberem vacinas não utilizadas nos centros de vacinação. Mas ao contrário da lista para AstraZeneca, a ordem de chamada será baseada na idade.

Na conferência de imprensa desta tarde, marcada para as 15h, o Governo poderá ainda anunciar a abertura da lista para voluntários que querem levar as ‘sobras’ das vacinas, que ao final do dia não foram administradas nos centros de vacinação. Para isso, os interessados devem viver perto de um dos centros de vacinação.



