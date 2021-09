A obrigação dos residentes passarem a pagar os testes PCR à covid-19 vai provocar uma divisão social e afastar os mais desfavorecidos da vacinação, alerta ao Contacto o presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Luxemburgo.

“Nós, os vacinados e vocês, os não vacinados”, uma sociedade dividida pelo fim dos testes PCR grátis

Paula SANTOS FERREIRA A obrigação dos residentes passarem a pagar os testes PCR à covid-19 vai provocar uma divisão social e afastar os mais desfavorecidos da vacinação, alerta ao Contacto o presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Luxemburgo.

A partir de 15 de setembro, os testes PCR de rastreio à covid-19 passam a ter de ser pagos pelos residentes do Grão-Ducado, assim decidiu o Governo visando com esta medida aumentar a vacinação no país. Quem não está ainda vacinado terá de apresentar o resultado negativo de um teste PCR para aceder a vários locais públicos, como os hospitais.

Gilbert Pregno, presidente do Conselho Consultivo dos Direitos Humanos do Luxemburgo (CCDH) acredita que o fim da gratuidade dos PCR vai provocar o contrário: “em vez de convencer os não vacinados a vacinarem-se contra a covid-19, arriscam-se a afugentá-los ainda mais”. Sobretudo, a população mais desfavorecida que não tem dinheiro para pagar esta testagem.

“Para nós os testes grátis fazem parte da estratégia de sensibilização para a vacinação, é mais fácil motivar uma pessoa indecisa a se vacinar se ela poder ter acesso grátis aos testes PCR. A obrigação de pagar os testes terá consequências problemáticas, no entender da CCDH”, vinca ao Contacto o presidente do CCDH, organismo que ontem emitiu o seu parecer sobre a nova lei covid-19 que entra em vigor no próximo dia 15 de setembro.

Gilbert Pregno apela ao Governo para manter os testes PCR gratuitos. Foto: Guy Jallay

Origem de tensões sociais

A não gratuitidade dos testes PCR “vai discriminar as pessoas em função do seu estado de saúde ou da sua convicção e arrisca dividir a sociedade e criar desigualdades”, alerta este organismo no documento enviado ao Governo.

“O fim dos testes grátis vai originar uma polarização na sociedade, uma clivagem social entre ‘nós, os vacinados e vocês, os não-vacinados’ com o risco de tensões na sociedade e temos de evitar que isso aconteça”, alertou Gilbert Pregno.

No seu parecer, o CCDH concorda com o Governo de que "proteção coletiva de vacinas é a melhor maneira de evitar" o ressurgimento das infeções e de combater a pandemia. E as campanhas de sensibilização para a vacinação são fundamentais nesta luta contra a covid-19.

No Luxemburgo, estima-se que 30% da população ainda não está vacinada, e são estas pessoas que devem ser convencidas a tomar a vacina, mas para tal “é necessário facilitar o acesso à vacinação e os testes PCR devem manter-se gratuitos”.

Serão sobretudo as classes mais desfavorecidas, em situação precária e com dificuldades financeiras, as mais afetadas por esta nova determinação do governo, frisa Gilbert Pregno.

Um teste PCR custa no mínimo 59,95 euros, podendo o seu preço aumentar acima dos 150 euros dependendo da urgência.

Pobres deixam de se testar

“As pessoas mais pobres não têm dinheiro para pagar estes testes e vão deixar de os fazer”, entende este responsável.

Como vinca, estudos em França revelaram que entre a par com estrangeiros desfavorecidos encontram-se também mulheres grávidas que receiam vacinar-se. Há também a franja dos imigrantes que não dominam os idiomas do Luxemburgo e aqueles que não consideram a sua saúde uma prioridade. “O pagamento dos PCR vai afastá-los ainda mais dos cuidados de saúde que necessitam”, argumenta o presidente da CCDH.

Os jovens com menos de 24 anos são os que estão menos vacinados e a premissa é a mesma, obrigá-los a pagar os testes de rastreio vai tornar mais difícil motivá-los a se vacinarem, diz Pregno.

"Têm de continuar gratuitos"

“Mesmo entre os vacinados há quem se queira testar, por exemplo, por recear ter estado em contacto com uma pessoa positiva. Sabemos que a vacina não protege a 100% da infeção e da transmissão do vírus”, realça este responsável salientando que “quem não tem dinheiro não irá fazer o teste”.

“O governo tem sido generoso ao oferecer os testes de rastreio a toda a população, por isso, não entendemos porque decide agora acabar com os testes grátis. É preciso que se mantenham grátis para que mais pessoas se continuem a vacinar”, nesta luta contra a pandemia, conclui Gilbert Pregno.

