Direito a assistência judiciária ficará sem condição de residência e de nacionalidade

Susy MARTINS Novo projeto de lei vai permitir o acesso ao apoio judiciário ser ser necessário condição de residência nem de nacionalidade.

As pessoas que não têm meios financeiros para pagar um advogado podem recorrer aos serviços da assistência judiciária. O apoio assegura o acesso e representação em tribunal de quem não pode pagar os custos de um processo.

No entanto, atualmente no Luxemburgo para recorrer a esta ajuda é preciso residir no país, sendo que a assistência judiciária para os não residentes está limitada aos casos transfronteiriços civis e comerciais.

Uma situação que deverá mudar com o projeto de lei (7442) relativo à assistência judiciária que transpõe para direito nacional duas diretivas europeias.

Uma das alterações visa a possibilidade de recorrer à ajuda, tanto às vítimas, como aos suspeitos não residentes, independentemente da sua nacionalidade.

Mas para isso acontecer, o processo penal tem de decorrer em território luxemburguês, abrangendo também os processos de extradição, e os mandados de captura europeus.

Concluindo, o projeto de lei vai permitir o acesso ao apoio judiciário, sem condição de residência nem de nacionalidade. O deputado dos Verdes Charles Margue vai ser o relator deste projeto de lei.

