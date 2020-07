O balcão de atendimento da direção-geral das Classes Médias volta a abrir as portas esta quarta-feira, retomando as suas atividades.

Direção-geral das Classes Médias reabre serviço de atendimento

O serviço, prestado no edifício "Casa do Empreendedorismo" (Rue Erasme, n° 14), na capital, volta a estar à disposição para todas as questões ligadas às autorizações de comércio.

O horário de atendimento é das 9h às 12h30 e das 13h30 às 17h, mas as marcações devem ser feitas previamente através do site.



