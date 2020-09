Direção de Saúde. "Período de quarentena não vai ser reduzido"

Esta reafirmação do Luxemburgo surge após França emitir parecer "favorável" para encurtar o período de isolamento para as pessoas que testam positivo para o coronavírus, de 14 para sete dias.

Ana Patrícia CARDOSO

O Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, disse esta quarta-feira em entrevista à RTL que o período de isolamento no Luxemburgo vai continuar a ser de 14 dias.

Desde o fim do isolamento em França, a quarentena dura 7 dias, com um teste no quinto dia. "Somos mais contagiosos nos primeiros cinco dias ou após sintomas ou após um teste positivo. E depois a possibilidade de contágio diminui muito significativamente, e a partir de uma semana, permanece, mas é muito baixa", argumentou o Ministro da Saúde francês, Olivier Véran.

A Direcção de Saúde do Luxemburgo disse também que continua a aconselhar as pessoas a continuarem a ter cuidado após a quarentena.











