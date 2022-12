Semana vai começar com uma trégua ao frio no Grão-Ducado.

Luxemburgo 11

Meteorologia

Diga adeus à neve. Vêm aí temperaturas de 10 graus

Redação Semana vai começar com uma trégua ao frio no Grão-Ducado.

Nos últimos dias, a neve tem pintado o país de branco e trazido um frio "polar". Depois de dias com mínimas a rondar os 9 e os 6 graus negativos, em grande parte do país, e depois deste sábado e domingo as temperaturas continuarem abaixo de zero, entre os -8 graus (mínima) e os -3 graus (máxima), os termómetros vão começar a subir.

Luxemburgo coberto de neve

11 No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen No últimos dias, Luxemburgo tem estado coberto por um manto de neve. Foto: Claude Windeshausen

De acordo com as previsões do Meteolux, o último dia de fim de semana é também o último dia de frio, com as mínimas negativas a ficarem para trás. Para segunda-feira esperam-se mínimas entre os -2 e -4 graus, as mesmas para terça, e na quarta estas estarão nos 5 a 7 graus, já acima de valores negativos.



Quanto a máximas, sobem aos 9 graus na segunda-feira e aos 10 graus na terça. Quarta-feira ainda estarão nos 9 graus, para depois na quinta começar, de novo, a arrefecer. Esperam-se, para esse dia, máximas de 5 a 7 graus e mínimas de 3 a 5 graus.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.