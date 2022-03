Decisão está relacionada com os casos de violência, incluindo no parque Gerlache, em janeiro passado, afirmou o ministro da Segurança Interna.

Differdange vai ter mais presença policial

A presença policial na cidade de Differdange vai ser reforçada. A decisão foi tomada pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, e apresentada em comissão parlamentar, após os acontecimentos nos arredores do parque Gerlache, em janeiro passado.

Para além do reforço das patrulhas de polícia nesta cidade do sul do país, irão ser ainda levadas a cabo ações pontuais no parque Gerlache, e está também previsto um reforço da iluminação do local.

Henri Kox acrescentou ainda aos deputados que está prevista também uma nova esquadra da polícia em Differdange, nos arredores do parque.

Violência em Differdange. Jovens delinquentes ou esquecidos? Confrontos entre jovens e a polícia deixaram uma rua de Differdange em alvoroço. Alguns habitantes queixam-se da falta de segurança e policiamento, outros defendem que o grupo visado não é violento.

Os casos de violência remontam ao mês de janeiro. Entre os incidentes, três homens foram espancados e assaltados por um grupo de 10 a 15 jovens e num outro desacato houve agentes atacados também por um grupo de jovens. A polícia foi chamada várias vezes ao local devido ao consumo de drogas em grupo.

Numa dessas intervenções, as autoridades policiais foram cercadas por mais de 10 pessoas e atacadas verbal e fisicamente, sendo obrigados a pedir reforço de outras esquadras.





