Differdange vai ter mais habitação a preço acessível

Diana ALVES

A comuna de Differdange vai ter mais habitação a preço acessível. O projeto imobiliário “Gravity” arranca em setembro e prevê a construção uma torre habitacional com 80 apartamentos. Desses, 48 destinam-se a arrendamento acessível e 32 a venda a preço moderado. As obras deverão ficar concluídas em 2023.

Os detalhes do projeto foram lembrados pelo ministro da Habitação, Henri Kox, no âmbito de um encontro com os responsáveis comunais de Differdange e com a unidade de polícia daquela autarquia.

Sobre a segurança pública, Henri Kox, também responsável pela pasta da Segurança Interna, fez referência ao plano nacional de reforço da polícia, lembrando que está previsto o recrutamento de mais de 600 agentes até 2023.

Com 27.400 habitantes, Differdange é a terceira comuna mais populosa do Luxemburgo.



