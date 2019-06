A partir de julho, a terceira maior cidade do Luxemburgo vai instalar sistemas de segurança no centro. Seguranças privados vão também vigiar a área em torno do Parque Gerlache.

Differdange vai ter câmaras de vigilância e seguranças

A partir de julho, a terceira maior cidade do Luxemburgo vai instalar sistemas de segurança no centro. Seguranças privados vão também vigiar a área em torno do Parque Gerlache.

A partir da noite de 1 de julho, dois seguranças privados vão começar a fazer rondas no meio da cidade de Differdange para supervisionar o local. O trajeto que vai ser vigiado passa pelo Parque Gerlache, a rua Michel Rodange, o parque de estacionamento Bypass e o viaduto inferior. A missão destes dois agentes é "acompanhar" as pessoas que circulam nesses espaços e dar-lhes uma maior sensação de segurança, explica Robert Mangen, vereador da segurança pública da cidade.

De acordo com os planos atuais, duas câmaras vão ser instaladas na rua Michel Rodange de forma a captar imagens da rua e do parque. O elevador do parque de estacionamento Bypass, que foi vandalizado já por várias vezes, vai ser reparado e uma outra câmara de vigilância está a ser pensada para o local."Queremos dar novamente às pessoas uma sensação de segurança", explica Robert Mangen.

O contrato com a empresa de segurança tem a duração de um ano e os custos rondam os 12 mil euros por mês. Nenhum funcionário municipal está autorizado a ver as gravações e as imagens recolhidas "serão guardadas durante um mês e depois apagadas". Elas só serão utilizadas para serem enviadas à polícia, no caso de um incidente, explica o vereador.



Os seguranças não vão andar armados e não devem interferir em conflitos, exceto em situações de emergência. "Não são substitutos da polícia", explica Robert Mangen. No verão, a ronda começa às 17h e acaba às 22h, e no inverno começa uma hora mais cedo, às 16h, terminando às 21h. "É uma pena termos de chegar a isto", diz Robert Mangen. "Idealmente, devia haver uma força policial do bairro". No entanto, neste momento, a polícia tem falta de pessoal, e não só em Differdange. Para o município, este serviço de segurança poderá servir como uma espécie de ajuda para a polícia.



Drogas no parque

Até agora, Robert Mangen não tem conhecimento de incidentes graves que tenham ocorrido nas proximidades do parque. Mas, desde o Festival Multicultural 2018, tornou-se claro que muitos residentes começaram a evitar passar pelo parque ou pela área à sua volta a partir do fim do dia. Alguns residentes afirmam sentir-se desconfortáveis com os jovens que se reúnem no parque e ouvem música alta, mas, para outros, o problema da droga é muito mais grave. "Não se deve misturar os dois", avisa Robert Mangen. Para contrariar este último fenómeno em particular, a cidade pretende disponibilizar um serviço de trabalho de rua. "Não se dirigirá apenas aos jovens", diz o vereador, que gostaria de criar na cidade uma espécie de ponto de encontro onde as pessoas poderiam beber um café e conversar com um assistente social.

Mas, em Differdange o parque não é o único espaço problemático. Algumas escolas são também regularmente vandalizadas. Durante as férias da Páscoa, um indivíduo incendiou uma sala de aula na escola Emile Mark Street. A ideia de instalar no futuro um sistema de segurança em alguns edifícios das escolas não está assim posta de parte. "Mas não é um objetivo em si mesmo", explica Robert Mangen.



Após as câmaras serem instaladas, o município vai avaliar o seu funcionamento e, se necessário, mais câmaras poderão ser instaladas em outros pontos da cidade. "Esta é uma primeira tentativa", conclui o vereador.