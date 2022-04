Num mês de guerra, o número de cidadãos ucranianos em Differdange passou de 25 para 147. Hotéis de Differdange têm capacidade para acolher até 240 refugiados

"Differdange vai mostrar de que é feito. Não vai virar as costas a ninguém"

Franziska JÄGER O Klenge Casino e o antigo Gulliver Tower Hotel têm, à data, uma taxa de ocupação de 82% e 30%, respetivamente. Num mês de guerra, o número de cidadãos ucranianos em Differdange passou de 25 para 147.

Os espaços de alojamento geridos pelo Gabinete Nacional de Acolhimento (GNA) acolheram, até esta quinta-feira, 1.585 refugiados da Ucrânia. “O GNA dispõe de 18 equipamentos em 13 municípios para ucranianos que estão a receber proteção temporária”, afirmou Gilbert Sauber, do gabinete de imprensa, ao Luxemburger Wort.

Em Differdange, no sul do país, há dois espaços de acolhimento: o Klenge Casino, na Place du Marché, e o antigo Gulliver Tower Hotel, no centro da cidade, de momento com uma taxa de ocupação de 82% e 30%, respetivamente. “O GNA está continuamente em conversações com os municípios para analisar opções adicionais de alojamento e prepará-las para serem utilizadas a curto e médio prazo”, acrescentou.

O Karro, o antigo Gulliver Tower Hotel Foto: Guy Jallay

O casino pode acolher até 13 famílias e o antigo Gulliver Tower — que desde quarta-feira se chama Karro depois de uma moção aprovada na assembleia municipal —, tem 45 espaços residenciais distribuídos por oito andares. As famílias que tenham até quatro crianças podem ocupar um dos cinco apartamentos de 40m2 e os restantes, que são estúdios mais pequenos, acolhem até quatro pessoas.

Cozinhas serão instaladas em breve

“As pessoas têm aqui todo o conforto de que precisam”, assegura o secretário da comuna de Differdange enquanto faz uma visita ao hotel. Henri Krecké aponta para um canto entre a sala e a casa de banho, onde sobressaem alguns cabos. “Em breve, serão instaladas pequenas cozinhas para que as famílias sejam mais autónomas. Até lá, a Sodexo providencia pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar todos os dias.”

O Karro é propriedade da comuna de Differdange desde fevereiro. O antigo Gulliver Tower estava a funcionar há apenas 15 meses. Salta imediatamente à vista a ausência de televisores nos quartos. Os suportes negros na parede são vestígios de uma entrada forçada.

“As televisões foram todas levadas depois do hotel se esvaziar”, relata Krecké timidamente, sugerindo que terá havido desentendimentos entre a operadora e o proprietário quando o hotel decretou falência. Além dos televisores roubados, a destruição é visível nos sofás e cabeceiras da cama, que foram rasgados e agora estão cobertos por adesivo preto nas partes mais danificadas. Foi apresentada queixa às autoridades.

“Ainda nos falta um espaço para as crianças brincarem”, lamenta Krecké. Entretanto, seis rapazes e raparigas em idade escolar apoderaram-se do banco almofadado no rés-do-chão e estão entretidos com os telemóveis. Algumas mães e um homem idoso estão sentados entre eles, em silêncio. A Cáritas Luxemburgo visita o espaço diariamente, durante algumas horas, para ajudar quem acaba de chegar. A Cruz Vermelha tem a mesma tarefa no casino.

Foto: Guy Jallay

Crianças voltam à escola depois da Páscoa

Todos os dias chegam a Differdange até duas famílias refugiadas. A burgomestre não consegue dizer se virão mais ou quanto tempo o fluxo de refugiados vai durar. Mas nunca teve dúvidas de que a cidade iria ajudar. Christiane Brassel-Rausch teve de conter as lágrimas no dia dois de março, quando leu uma resolução em voz alta na primeira reunião da assembleia municipal depois do início da guerra. “Differdange vai mostrar de que é feito. Não vai virar as costas a ninguém.”

A 15 de fevereiro, havia 25 pessoas com nacionalidade ucraniana registadas na cidade, mas cinco semanas depois do rebentar do conflito, a 30 de março, este número tinha subido para 147.

Christiane Brassel não consegue precisar quando é que as cerca de 20 crianças em idade escolar vão poder ir às aulas. “Deve ser depois da Páscoa, quando os processos estiverem concluídos”, refere a burgomestre, tirando o telefone do bolso para procurar a carta enviada pelo Ministério da Educação. Raras vezes a burocracia e as regras foram tão imprevisíveis como nos dias que correm.

“De acordo com o comunicado do Ministério, datado de 18 de março, as crianças e jovens ucranianos poderão ir à escola logo depois dos processos de imigração e de saúde serem completados”, diz Brassel-Rausch. A escola internacional de Differdange está a planear abrir sete novas turmas para estes alunos, e as escolas de Esch e Schifflange também estão a preparar-se para recebê-los.

“Tiro o chapéu aos professores, têm imenso com que lidar”, reconhece a burgomestre. “O desafio agora é dar a estas crianças uma base, na medida do possível, para que as coisas possam avançar depois do regresso às aulas.”

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

