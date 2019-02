O município pediu às associações para acabarem com os pratos e utensílios descartáveis.

Differdange quer reduzir o uso de plástico

O Luxemburgo continua a gerar mais lixo per capita do que a média dos países da União Europeia (UE). Em 2017, o país produziu 607 kg de lixo municipal por pessoa, mais 120 do que a média dos países do bloco comunitário. Alguns municípios não quiseram esperarar pela ação do governo, como é o caso de Differdange, que se quer tornar "um exemplo" a seguir.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o município recorda uma das medidas aprovadas por unanimidade pelo conselho municipal, em novembro de 2018, para não "usar mais plástico em eventos públicos, ou seja, não usar mais utensílios ou pratos descartáveis"​. Uma proibição que também se aplica a eventos organizados por outras associações ou grupos em Differdange. Como alternativa, o município sugere o uso de materiais ecológicos, como é o caso do papel ou bambu.

Está agendada para esta quinta-feira, 7 de fevereiro, uma reunião de esclarecimento para as associações, às 19 horas, no bar do Estádio Municipal (Oberkorn Sport Park). Depois das associações, "o próximo passo será consciencializar e incluir as escolas de Differdange na nossa iniciativa", alerta o município.