Differdange. Piscina Aquasud reabre gradualmente a partir de quarta-feira

Henrique DE BURGO O centro aquático Aquasud, em Differdange, vai reabrir as portas de forma gradual, a partir desta quarta-feira, dia 3 de junho.

A decisão foi anunciada pela comuna de Differdange no seguimento das normas de desconfinamento anunciadas pelo Governo.

De acordo com a autarquia, a área de fitness vai reabrir esta quarta-feira, seguindo-se as piscinas no exterior, no dia 15 de junho, e as piscinas no interior, a partir de 29 de junho.

Para já, e até nova ordem, o espaço Wellness (que inclui sauna, banho turco e outras atividades) vai permanecer fechado, garantem os responsáveis em comunicado. O acesso aos equipamentos será feito através de reserva ou venda on-line, refere ainda a comuna de Differdange.

Já a piscina "Les Bains du Parc", em Esch-sur-Alzette, vai reabrir as portas a 6 de julho, anunciou a comuna da metrópole do ferro num outro comunicado.



