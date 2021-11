Muitos ignoram ainda as regras para calcular o valor da renda e desconhecem a existência da comissão de arrendamento, por exemplo.

Differdange lança campanha sobre direitos e deveres de arrendatários e proprietários

A autarquia de Differdange lançou uma campanha de informação sobre os direitos e deveres dos inquilinos e senhorios. Os responsáveis da comuna sublinham, em comunicado, que a campanha visa combater a falta de conhecimento da população sobre as leis nacionais em vigor.

A título de exemplo, refere-se, na nota, que muitos proprietários e arrendatários ignoram ainda as regras para calcular o valor da renda e desconhecem a existência da comissão de arrendamento, um órgão de conciliação com acesso gratuito que pode ser recorrido antes de um conflito chegar a tribunal.

A campanha foi lançada nas redes sociais, no site da comuna de Differdange (https://differdange.lu/logement/) e em cartazes. Para ajudar a reduzir as disputas entre senhorios e inquilinos, a campanha lembra, por exemplo, que o proprietário deve declarar previamente na comuna o número máximo de ocupantes por quarto e que é obrigado a realojar os ocupantes, até três meses, em caso de fecho do alojamento.

Entre outros critérios esclarecidos na campanha, os quartos arrendados devem tem uma superfície mínima de 9 m² por pessoa e não devem acomodar mais do que dois adultos. Devem igualmente ter aquecimento, pelo menos uma janela e uma caixa de correio para os moradores.

