Durante três dias, as pessoas interessadas podem dirigir-se, sem marcação prévia, ao complexo aquático Aquasud, onde uma equipa médica está disponível para administrar o fármaco.

Covid-19

Differdange intensifica campanha de vacinação

Susy MARTINS Durante três dias, as pessoas interessadas podem dirigir-se, sem marcação prévia, ao complexo aquático Aquasud, onde uma equipa médica está disponível para administrar o fármaco.

Differdange milita pela vacinação contra a covid-19. A autarquia da cidade do sul do país decidiu associar-se ao Ministério da Saúde lançando uma campanha de vacinação local. Sob o mote “Adere à vacinação! em Differdange” (Fais-toi vacciner! à Differdange), a autarquia quer facilitar o acesso à vacina às pessoas que ainda não aderiram.

Durante três dias, as pessoas interessadas podem dirigir-se, sem marcação prévia, ao complexo aquático Aquasud, onde uma equipa médica está disponível para administrar o fármaco.

Mais de 790 mil doses da vacina anticovid-19 administradas no Luxemburgo Até agora a taxa de vacinação no país é de 74%, ainda longe do objetivo do Executivo que pretende ultrapassar os 80%.

Esta terça (12) e quinta-feiras (14), as pessoas podem ser vacinadas entre as 15:00 e as 21:00. Já no sábado (16) o complexo vai estar aberto à vacinação entre as 13:00 e as 19:00.Para além desta ação, o autocarro de vacinação vai estar na comuna na próxima segunda-feira (18), mais precisamente na zona industrial Haneboesch, entre as 11:00 e as 15:00.

A comuna responde assim ao apelo do Governo para intensificar as campanhas de apelo à vacinação. Para já, 23% da população residente no Luxemburgo e com mais de 12 anos de idade ainda não está vacinada, o que leva o Executivo a endurecer as medidas para as pessoas não vacinadas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.