Differdange disponível para acolher 230 refugiados da Ucrânia

Segundo recentes dados do STATEC e do Observatório da Habitação, Esch-sur-Alzette tem, em média, as casas e apartamentos mais pequenos do país e Niederanven os maiores. De acordo com o estudo elaborado pelos dois organismos sobre o setor imobiliário, a superfície média de uma habitação varia entre os 95 metros quadrados (m²), em Esch e os 193, em Niederanven.