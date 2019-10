Roberto Traversini já tem sucessor na comuna de Differdange.

Differdange. Conselho comunal aprova Christiane Brassel-Rausch para burgomestre

Susy TEIXEIRA MARTINS Roberto Traversini já tem sucessor na comuna de Differdange.

O nome de Christiane Brassel-Rausch foi hoje aprovado pelo conselho comunal de Differdange, na sequência da escolha do Déi Gréng (Os Verdes) para o cargo de burgomestre.

As secções locais dos partidos da oposição validaram assim a manutenção da coligação Déi Gréng/CSV, em Differdange.

Roberto Traversini, que está a ser investigado pelo Ministério Público, entre outras suspeitas, por branqueamento de capitais e desvio de fundos públicos, demitiu-se hoje das funções de conselheiro comunal, numa carta dirigida à ministra do Interior, Taina Bofferding.

Esta demissão é a terceira de Roberto Traversini em menos de 20 dias, depois de ter abandonado os cargos de burgomestre e deputado, na sequência do escândalo revelado pelos partidos DP, LSAP, Déi Lénk que exigiram a demissão do político ecologista por este ter feito obras numa zona protegida, com abate de árvores e recurso a trabalhadores do Centro de Iniciativa e Gestão Local, organismo que preside.