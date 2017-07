Adriana e Melissa Cunha são gémeas e vieram para o Luxemburgo há pouco mais de um ano. As irmãs chegaram à Escola Internacional de Differdange com 13 anos. Viviam em Portugal, mas no final de 2015 a crise forçou os pais a emigrar. “Elas nunca tinham tido francês”, conta a mãe, Beatriz Cunha. Nem francês, nem alemão, a língua em que os alunos são escolarizados no Luxemburgo.

Melissa quer ser ’designer’, Adriana veterinária. Mas com 13 anos, era demasiado tarde para as irmãs no ensino luxemburguês, que exige que os alunos sejam fluentes em alemão e francês. “Para os alunos que chegam ao Luxemburgo com 13 ou 14 anos, é brutal: não têm a possibilidade de ir para a universidade ou de fazer estudos superiores”, aponta Elisabeth da Silva, diretora-adjunta da escola. “Ficavam sem futuro”, corrobora a mãe das gémeas, Beatriz Cunha.

A família veio para o Luxemburgo em dezembro de 2015, mas no primeiro ano viveram do outro lado da fronteira, e as gémeas ainda estudaram um ano em França. Quando se mudaram para Esch-sur-Alzette, a mãe pediu ajuda à Célula de Acolhimento Escolar para Alunos Recém-Chegados (CASNA), no Ministério da Educação. “Quando lhes disse que elas queriam ir para a universidade, disseram-me: ’Então têm de ir para esta escola!”, conta Beatriz Cunha. “Foram muito bem recebidas”, garante a mãe.

A Escola Internacional de Differdange abriu em setembro com apenas 150 alunos, mas o sucesso foi tão grande que o ministro da Educação já anunciou a abertura de mais um estabelecimento escolar do mesmo tipo em Esch-sur-Alzette, a partir do próximo ano. Descrito como uma “escola europeia em versão gratuita”, o novo estabelecimento de ensino foi anunciado como uma oportunidade para as crianças com dificuldades no ensino público luxemburguês, onde a alfabetização se faz em alemão.

Aqui, os alunos podem escolher entre duas secções, a anglófona e a francófona. Estas são as línguas principais em que são lecionadas a maior parte das disciplinas. Depois, além de francês e inglês, os alunos podem optar por ter mais idiomas, entre francês, alemão, inglês e português. O luxemburguês é obrigatório para todos.

Um dos lemas da escola, que aplica o programa das escolas europeias, é que “cada criança é diferente”, e as gémeas portuguesas são um bom exemplo. Melissa está no 7° ano da secção francófona. Já Adriana tinha dificuldades em francês, que começaram quando estudou em França. Agora, está numa turma de acolhimento. Ali, tem aulas intensivas do idioma (15 aulas por semana), para poder integrar o ensino normal, e a adolescente está confiante. “Nós ainda não recebemos as notas, mas eu acho que vou passar, porque tenho tido boas notas a Matemática e a Francês, e no Luxemburguês vou mais ou menos”, conta.

As línguas “são importantes”, mas não são uma barreira, e Adriana espera concretizar o sonho de ser veterinária. “Foi bom ter vindo para esta escola, porque vou conseguir ir para a faculdade e vou conseguir ter um futuro”.

Portugueses são terceira nacionalidade na escola

Esta é a primeira vez que a língua portuguesa faz parte do programa curricular no ensino público do Luxemburgo.

Foto: Guy Jallay

A escola tem 38 alunos portugueses, a terceira nacionalidade mais representada, depois dos franceses e luxemburgueses. A maioria (25) optou por ter português como língua de opção (Língua 1). Cinco vezes por semana, têm aulas com a professora Verónica Afonso.

Quando o Contacto esteve na aula, os alunos liam poemas portugueses em voz alta. João escolheu “O porquinho da Índia”, do poeta brasileiro Manuel Bandeira, e a ironia dos versos interpela os alunos. “Sabem o que é a ironia?”, pergunta a professora Verónica Afonso. “É tipo sarcasmo”, responde uma aluna. A conversa é viva e animada. “Aqui nós sentimo-nos em casa”, garante Lara, uma das alunas.

Alguns escolheram inglês como língua principal, outros têm francês. Mais tarde vão poder também aprender alemão e têm todos aulas de luxemburguês.

Esta é a primeira vez que a língua portuguesa integra o programa do ensino público no Luxemburgo, e para os alunos, “é uma vantagem”. “Há tempo para tudo. Podemos melhorar a língua portuguesa e termos um futuro melhor”, diz Melissa, uma das gémeas. “O português é uma língua como qualquer outra. Há outros países que falam português e há mais possibilidades”, acrescenta.

À volta da sala, os alunos vão respondendo à pergunta clássica: o que é que querem ser quando forem grandes? Psicólogo, biólogo ou contabilista são algumas das profissões com que sonham. Um sonho que seria mais difícil se estivessem no ensino normal.

Os portugueses continuam a ser uma minoria no secundário clássico, conhecido como a “via rápida para a universidade”. A esmagadora maioria acaba no ensino secundário técnico (60%), com apenas uma minoria (10%) a chegar ao clássico, segundo dados do Ministério da Educação de 2014. Quase 30% dos alunos portugueses são encaminhados para o ensino modular – um ramo reservado a alunos “que não atingiram as competências de base”. Na maior parte dos casos, o problema é o alemão.

Na Escola Internacional de Differdange, essa barreira foi eliminada. Os alunos podem “aprender alemão, mas como terceira língua”, explica a diretora-adjunta da escola, Elisabeth da Silva (ver também entrevista). “Têm as mesmas possibilidades que os outros alunos”.

Chegar à universidade não é uma anedota

A diretora-adjunta da Escola Internacional de Differdange é filha de imigrantes e já perdeu a conta às vezes que ouviu anedotas sobre portugueses. A última reza assim: “Um português e um luxemburguês compram casa um ao lado do outro, em Differdange. Diz o português ao luxemburguês: ’Eu tenho sorte, porque a minha casa vai valorizar-se mais que a tua’. ’Então porquê?’, pergunta o luxemburguês. ’Porque eu comprei casa ao lado de um médico e tu compraste a tua ao lado de um português’”.

A piada mostra a falta de capital social de que sofrem os portugueses no Luxemburgo, para usar uma expressão do sociólogo Pierre Bourdieu. Trocado em miúdos, os imigrantes portugueses estão associados a profissões manuais, e a escola acaba por reproduzir as desigualdades. Elisabeth da Silva insurge-se. “E por que não termos médicos portugueses? Já os há no Luxemburgo”, diz a vice-diretora, para quem a escola é uma oportunidade “para acabar com os preconceitos”. “Eu estou ao serviço da população luxemburguesa e portuguesa e a trabalhar para conseguir dar oportunidades a todos os alunos”.



Paula Telo Alves