No ano passado só houve seis queixas de portugueses ao Centro para a Igualdade de Tratamento, responsável por combater a discriminação.

Diferença salarial e contratual são as principais queixas de discriminação

Henrique DE BURGO

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 deram entrada 126 novas queixas no Centro para a Igualdade de Tratamento (Centre pour l’Égalité de Traitement – CET).

Este organismo estatal, competente para intervir em casos de discriminação, contabilizou ainda 24 casos por resolver, somando no total 150 dossiers.

De acordo com o relatório anual do CET, entregue esta terça-feira no Parlamento, a grande novidade é que a maioria das queixas está relacionada com alegadas discriminações no local de trabalho.

No ano anterior (2017), a principal queixa era o acesso a bens e serviços públicos por parte de pessoas com deficiência. Agora, dos 150 casos, a maior parte (39%) diz respeito à desigualdade salarial e outros problemas laborais, como explicou à Rádio Latina, a diretora do CET, Nathalie Morgenthaler.

A maioria dos queixosos tem entre 41 e 50 anos e é luxemburguesa (27%), enquanto entre portugueses só houve seis queixas no ano passado.

Ainda de acordo com o relatório, a deficiência, o género e a etnia continuam a ser os principais motivos de discriminação.

Questionada sobre os principais desafios, Natalie Morgenthaler aponta a falta de jurisprudência sobre a igualdade de tratamento e pede intervenção do Governo.

O Centro para a Igualdade de Tratamento, órgão sob tutela da Câmara dos Deputados desde o ano passado (antes era tutelado pelo Ministério da Família), conta desde o início do ano com um reforço de três novos membros do conselho de administração: a lusodescendente Cátia Fernandes, Nicole Sibenaler e Annemie Maquil.