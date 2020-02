Acima da média europeia, o Grão-Ducado regista o maior fosso entre as pensões pagas aos homens e às mulheres.

Diferença de género. Luxemburgo é o país da UE onde as pensionistas são mais discriminadas

Acima da média europeia, o Grão-Ducado regista o maior fosso entre as pensões pagas aos homens e às mulheres.

No Luxemburgo, as mulheres com mais de 65 anos recebem uma pensão 43% inferior à dos homens. Os números do último relatório do Eurostat mostram que o país fica treze pontos percentuais acima da média europeia que, mesmo alta, não vai além dos 30%.

Com uma diferença mínima, segue-se Malta com uma disparidade de 42% no que respeita ao pagamento de pensões em função do género. Com 40%, a Holanda é o último país no pódio, seguida de perto pela Áustria com 39%, Chipre com 38% e Alemanha com 37%.

Em contrapartida, as menores diferenças de rendimento das pensões entre homens e mulheres registaram-se na Estónia, 1%, na Dinamarca, 7%, e na Eslováquia, 8%.

Na estimativa tornada pública esta sexta-feira, 7 de fevereiro, salta também à vista que, no conjunto dos estados membros, a proporção de mulheres reformadas com mais de 65 anos em risco de pobreza era cerca de 3 a 4 pontos percentuais mais elevada do que a dos homens, entre 2010 e 2018.

Sendo que em 2018, a taxa de risco de pobreza das mulheres reformadas era superior em mais de 10 pontos percentuais à dos homens reformados em seis Estados-Membros da UE, nomeadamente, na Lituânia, Estónia, Bulgária, República Checa, Letónia e Roménia.