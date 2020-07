A direção do Liceu Clássico de Diekirch anunciou na sexta-feira que o uso de máscara passa a ser obrigatório "durante todas as aulas".

Diekirch. Máscara obrigatória nas salas de aula

O aumento das infeções no Luxemburgo está a preocupar as autoridades e a direção do Liceu Clássico de Diekirch decidiu tomar esta medida para evitar contágios dentro do estabelecimento de ensino.

Desde o anúncio, sexta-feira, que a máscara passa a ser obrigatória "durante todas as aulas", segundo a RTL, uma medida que entra em vigor na próxima segunda-feira e que estará válida até ao início das férias, a 14 de julho.

De acordo com a RTL, alunos e professores terão de respeitar esta regra. Terão também de usar a máscara nas instalações da escola e manter uma distância de dois metros entre cada pessoa.

O Liceu Clássico de Diekirch é a primeira escola a introduzir medidas que vão mais longe do que as recomendações do Ministério da Educação. Até ao momento, a obrigação de usar máscara durante as aulas ainda não foi recomendada pelo governo desde que as aulas foram retomadas.

