Crime

Diekirch: Duas pessoas feridas em assaltos violentos

Um jovem foi espancado e ferido no rosto, e outro no pescoço em dois assaltos distintos. Um deles foi realizado por um grupo de jovens. Polícia procura assaltantes.

Em Diekirch, um jovem foi vítima de um assalto na noite de sábado. O homem tinha acabado de sair de um restaurante na Rue des Artisans, por volta das 3h05, quando foi ameaçado, espancado e roubado por dois sujeitos a caminho de casa.

Segundo a polícia, os agressores feriram o jovem no rosto e roubaram-lhe uma quantia de 100 euros que tinha na carteira. A vítima teve de ser transportada para o hospital de ambulância.

Os autores do crime estão em fuga e são dois jovens de 20 anos que vestiam casacos escuros no momento do assalto. Mais detalhes não são conhecidos.

Outro crime ocorreu em Diekirch cerca de duas horas antes. Por volta da 01h00, um grupo de quatro a sete jovens terá começado uma discussão com um homem, na Place de la Liberation. Das palavras passaram aos atos e o homem sozinho foi ferido no pescoço durante as agressões. Mais tarde, descobriu que o seu telemóvel e cartões de crédito tinham sido roubados.

A polícia em Diekirch pede ajuda à população na investigação destes dois assaltos. Todas as informações devem ser dadas à polícia través do número de telefone 244801000.

Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort e traduzido por Paula Santos Ferreira.

