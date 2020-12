No total, os utilizadores fizeram nove milhões de pesquisas, de acordo com o Ministério da Educação e o Centro para a Língua Luxemburguesa.

Dicionário online de luxemburguês com mais de 2.500 visitantes por dia em 2020

Diana ALVES

O dicionário online de luxemburguês Lod.lu foi consultado, em média, por 2.500 visitantes por dia em 2020. No total, os utilizadores fizeram nove milhões de pesquisas, de acordo com o Ministério da Educação e o Centro para a Língua Luxemburguesa (ZLS, na sigla em luxemburguês), que gere a plataforma.

De acordo com o ministro da Educação, Claude Meisch, uma das missões do ZLS é preservar e promover o idioma de Dicks. Nesse sentido, será lançada em 2021 “uma grande campanha” para recolher palavras e expressões antigas junto do público.

Outro dos objetivos é desenvolver “a presença do luxemburguês no mundo digital”, daí as colaborações do ZLS com a plataforma de correção www.spellchecker.lu ou com a Microsoft, que integrou a lista de palavras luxemburguesas na ferramenta de correção do Word.

Quanto ao Lod.lu, a navegabilidade no site foi melhorada. Neste momento, são cerca de mil as palavras ilustradas com vídeos em língua gestual, há cada vez mais transcrições fonéticas e as definições dos vocábulos estão escritas de forma a facilitar a leitura a pessoas com dislexia.

Além disso, o Lod.lu tem também disponível um glossário sobre a pandemia da covid-19, totalizando mais de 1.600 novas palavras e mais de 500 artigos.

Lançado e promovido pelo Ministério da Educação, o Lod.lu é um dos principais dicionários online de luxemburguês. A plataforma permite traduzir as palavras de luxemburguês para alemão, francês, inglês ou português e vice-versa. Tem também um botão “áudio” para ouvir a pronúncia das palavras em luxemburguês.



