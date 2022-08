O espetáculo celestial conhecido como Perseidas terá o seu pico esta sexta-feira.

Dicas para ver a chuva de meteoros esta noite

Laura BANNIER O espetáculo celestial conhecido como Perseidas terá o seu pico esta sexta-feira.

Elas estão de volta. As Perseidas começaram a cair sobre o nosso planeta a 17 de julho e espera-se que o fenómeno dure até 24 de agosto. Mas, apesar de ocorrer durante várias semanas, tem sempre um pico de atividade, conhecido como "noite das estrelas cadentes", que está previsto para esta noite.

Para quem não acompanha as Perseidas, são sobretudo uma grande nuvem de poeira deixada pelo cometa Swift Tuttle. "Este cometa, com um diâmetro de 26 km, demora 133 anos a circundar o sol. E, à medida que se aproxima, começa a perder meteoroides, pó", explica Julien Laigle, mediador no Science Center.

Vá para um lugar escuro ou para o campo

Este enxame de meteoroides, cujo tamanho se situa entre um milímetro e meio centímetro, aproxima-se da Terra uma vez por ano. "É quando aparecem meteoros, mais vulgarmente conhecidos como estrelas cadentes."

Estes podem ser coloridos a vermelho, azul ou verde, e viajar a uma velocidade de 58km/segundo, ou cerca de 210.000 km/h. Os mais sortudos poderão ver entre 60 e 100 meteoros no espaço de uma hora. Para garantir que não pede o espetáculo, é necessário tomar algumas precauções.

"A observação depende de muitos fatores. Antes de mais, é essencial ir para um lugar muito escuro", sublinha Julien Laigle. O melhor lugar para o fazer é no norte do Luxemburgo, onde há menos poluição luminosa proveniente das cidades. Os entusiastas da astronomia que não tiverem a oportunidade de ir longe de casa, deverão tentar ir para o campo.

Posicione-se num local que esconda a Lua

Este ano, infelizmente, o pico coincide com a lua cheia, que será mesmo uma super-lua, o que irá atrapalhar a observação. "Com a lua, veremos menos estrelas, isso é óbvio." Assim, apenas as estrelas mais brilhantes serão visíveis. "O que eu sugiro é escolher um local de observação que lhe permita ter a lua realmente escondida atrás de uma colina ou de uma árvore, de modo a que os seus olhos estejam à sombra da lua, o que lhe permitirá ver mais meteoros".

Depois, tem de dirigir o seu olhar para um local específico: a constelação de Perseus. Foi a partir desta constelação que as Perseidas obtiveram o seu nome. "As estrelas cadentes aparecem sempre de um lugar no céu. Pode-se comparar com a impressão que se tem quando a neve cai e se conduz na autoestrada", explica o mediador do Science Center.

Para ver Perseus, é necessário dirigir o olhar para noroeste. "Não é muito difícil encontrá-la. Se sabem qual é a Ursa Maior, Perseus está mesmo ao seu lado. É realmente nessa parte do céu que se verão estrelas cadentes." E, para aqueles que precisam de uma ajuda extra, as aplicações Sky Walk ou Stellarium ajudá-lo-ão a orientar-se.

Espere pelo espetáculo até às 2h ou 3h

Mas não corra para o seu local de observação logo depois de escurecer. À noite, Perseus ainda está muito em baixo no horizonte. Para testemunhar o espetáculo mais bonito, terá de esperar até às 2h ou 3h. "É quando se poderá ver melhor, pois é quando Perseu fica mais alta", entusiasma-se.

Embora as Perseidas sejam de longe as mais populares, as chuvas de estrelas cadentes são uma ocorrência regular durante todo o ano. Em outubro, por exemplo, é possível ver os Oriónidas. "A popularidade dos Perseidas deve-se à sua posição ideal no calendário. É verão, o tempo está bom, estamos de férias, por isso temos tempo para ir lá fora e pedir muitos desejos!"

Uma sessão de observação diurna E se esta sessão de observação for impossível de planear, há ainda uma última oportunidade de desfrutar dos Perseidas. Para o fazer, dirija-se ao Science Center e ao seu recentemente inaugurado planetário, onde se observa diariamente o céu do dia. "O nosso tema atual é logicamente as Perseidas. No planetário podemos desligar a lua e, portanto, ver o fenómeno muito bem", diz Julien Laigle. O estabelecimento tem também um transcetor que permite a observação ao vivo das estrelas cadentes diurnas. Embora as Perseidas sejam claramente visíveis à noite, não param de cair quando o sol nasce, apenas são eclipsadas por ele. Num futuro próximo, também será possível observar as estrelas no centro. "Estamos a construir um grande projeto, o nosso observatório, onde poderemos mostrar ao público equipamento profissional e explicar-lhes como funciona e se posiciona um telescópio", revela o mediador.

