Dia nacional da caminhada popular 2020 em Echternach passa pelo digital

Sandro CABETE DOS SANTOS

Situações extraordinárias exigem soluções extraordinárias. Apesar da pandemia, a Federação Luxemburguesa da Caminhada Popular encontrou uma solução para oferecer aos seus adeptos, no dia 15 de agosto, uma experiência interessante de passeio pela natureza.

As caminhadas são feitas um pouco por todo país, como, por exemplo, nos arredores de Echternach, no trilho do Mullerthal ou em qualquer outro circuito pedestre do Grão-Ducado. Os quilómetros percorridos devem ser registados por uma aplicação telemóvel para obter o carimbo oficial do IVV.

Para os caminhantes que não têm tal aplicação, foi elaborada uma rota de seis quilómetros à volta do lago de Echternach.

Os participantes podem receber o carimbo especial IVV entre as 9h00 e as 19h00 na praça do mercado de Echternach "Ënnert dem Dënzelt", onde também podem solicitar informações sobre as atividades da Federação Luxemburguesa da Caminhada Popular.

A inscrição é de 1,50 euros. Os interessados podem consultar o site flmp.lu.

