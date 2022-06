Principais alterações acontecem na quarta-feira, véspera de feriado.

Dia Nacional altera rotas e horários dos transportes púbicos

As maiores alterações irão acontecer na quarta-feira, véspera do Dia Nacional do Luxemburgo, celebrado a 23 de junho.

Segundo o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, haverá autocarros adicionais que irão fazer os trajetos até ao centro da cidade entre as 18h e as 22h30. Estes incluem os parques de estacionamento em Bouillon, Howald, Kockelscheuer e o Stade de Luxembourg.

Devido aos fogos de artifício, o tram não funcionará entre as paragens de Hamilius e Gare das 19h às 00h20.

Conheça todas as alterações no site Mobilitéit.lu.

