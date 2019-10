No Luxemburgo, o número anual de suicídios oscila entre 60 e 70, segundo as estatísticas mais recentes.

Dia mundial da saúde mental marcado pela prevenção do suicídio

No Luxemburgo, o número anual de suicídios oscila entre 60 e 70, segundo as estatísticas mais recentes.

Todos os anos morrem cerca de 800 mil pessoas de suicídio no mundo, ou seja, cerca de uma morte a cada 40 segundos. No Luxemburgo, o número anual de suicídios oscila entre 60 e 70, segundo as estatísticas mais recentes.

Com o objetivo de sensibilizar o público para esta problemática, o Serviço Informação e Prevenção da Liga Luxemburguesa de Higiene Mental organiza, entre hoje e quinta-feira, várias conferências sobre a prevenção do suicídio e ações que podem salvar vidas.

Hoje, terça-feira, a Escola Internacional do Luxemburgo, em Merl, abre as portas, a partir das 19h, para uma sessão sobre a "crise do suicídio". O principal orador é o escritor e Youtuber alemão Stefan Lange, que depois de superar várias fases de crise, trabalha agora na prevenção do suicídio.

Para amanhã estão agendadas várias palestras e workshops com especialistas nacionais e internacionais, a ter lugar no convento das Irmãs Franciscanas, em Belair, também na capital, até às 17h30.

Na quinta-feira, Dia Mundial da Saúde Mental, o Serviço Informação e Prevenção da Liga organiza com hospitais do grupo Robert Schuman várias conferências sobre o tema.

As jornadas nacionais de prevenção do suicídio têm lugar entre hoje e quinta-feira, Dia Mundial da Saúde Mental.

Recorde-se que a Organização Mundial da Saúde estima que o suicídio é a 13ª causa de morte no mundo, sendo uma das principais entre adolescentes e adultos até aos 35 anos.