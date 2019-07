Já há vacina contra as hepatites A e B, mas ainda não há contra a hepatite C.

Dia mundial contra as hepatites assinalado no Luxemburgo

O Dia Mundial de Combate à Hepatite é assinalado no próximo domingo, para informar e sensibilizar a comunidade global, sobretudo sobre as hepatites B e C, em prol da prevenção, diagnóstico e tratamento.

Mais de 2 000 milhões de pessoas já foram infetados com algum tipo de Hepatite.

Aproximadamente 230 milhões de pessoas vivem com hepatite B e 230 milhões com hepatite C.

Considerando todos tipos de vírus, a hepatite é atualmente a sétima maior causa de morte a nível mundial.

Se não forem tratadas ou controladas as hepatites A, B, C, D e E podem levar a um estado avançado de destruição do fígado (cirrose) e outras complicações, incluindo cancro do fígado e insuficiência hepática.

Embora muita gente se preocupe mais com a sida do que com as hepatites, a verdade é que morrem todos os anos 1, 5 milhões de pessoas, devido à hepatite B e à hepatite C, o que representa um número superior aos óbitos por HIV/Sida.

Mas a Hepatite C é 10 vezes mais contagiosa que a sida.

Já há vacina contra as hepatites A e B, mas ainda não há contra a hepatite C.

A efeméride é assinalada no Luxemburgo, numa ação de sensibilização na sala de chuto Abrigado, na presença de especialistas de vários organismos ligados a esta problemática, nomeadamente o Centro Hospitalar e a Cruz Vermelha.

