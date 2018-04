As duas maiores centrais sindicais do país, OGBL e LCGB, comemoram este terça-feira o 1° de maio, vulgarmente conhecido como o Dia do Trabalhador, com duas iniciativas distintas no Luxemburgo.

Dia do Trabalhador: LCGB em Remich, OGBL no Grund

Como vem sendo habitual, as duas estruturas sindicais realizam as suas iniciativas de forma separada e em locais diferentes.

A OGBL já iniciou as celebrações quinta-feira à noite, em Diekirch, com o habitual discurso do presidente, André Roeltgen, mas as comemorações atingem o ponto alto, esta terça-feira a partir das 10:45, na “Festa do Trabalho, das Culturas e do Diálogo”.

À semelhança dos últimos anos, música, teatro e gastronomia são o chamariz da festa, na Abadia de Neumünster, no bairro do Grund, na cidade do Luxemburgo.

Já a central sindical cristã LCGB celebra o Dia do Trabalhador em Remich, perto da piscina local, numa tenda com capacidade para duas mil pessoas.

O tradicional discurso do sindicato pela ocasião será feito pelo presidente da central sindical, Patrick Dury, a partir das 10:30. O programa prossegue depois com gastronomia e música ao longo do dia.

