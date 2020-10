Este ano, atividades do Advento e Natal no Grão-Ducado também terão regras sanitárias específicas .

Dia de Todos os Santos com medidas sanitárias especiais

Este ano, atividades do Advento e Natal no Grão-Ducado também terão regras sanitárias específicas .

Como seria de esperar as celebrações religiosas de Todos os Santos também serão afetadas pela pandemia. Em entrevista à RTL a arquidiciocese do Luxemburgo informou que o uso de máscara será obrigatório à entrada do cemitério, durante a bênção das sepulturas e quando os visitantes deixam o local. Exceção para pessoas do mesmo agregado familiar que estiverem reunidas durante a bênção e só caso seja garantida uma distância de segurança de pelo menos dois metros entre as sepulturas.

O padre ou o pároco responsável pela bênção, bem como os acólitos, terão de usar uma máscara durante todo o seu serviço. O feriado de Todos os Santos celebra-se a 1 de novembro, que este ano calha a um domingo.

Nobel e imunologista luxemburguês critica ingerência política na gestão da crise pandémica O prémio Nobel de Medicina 2011 e imunologista luxemburguês, Jules Hoffman, defende que os Governos devem "afastar-se da gestão da crise pandémica e não politizar esta questão".

Quanto aos concertos nas igrejas durante o Advento e o Natal, terá de ser dada autorização do padre ou da comuna e do Kierchfong, o fundo para a gestão de edifícios e bens católicos e religiosos.

O uso de máscara será obrigatório durante toda a duração do concerto se a distância de dois metros entre os espectadores não puder ser respeitada. Os cantores e músicos terão de respeitar a mesma medida durante a atuação. Cada concertos não pode durar mais do que uma hora.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.