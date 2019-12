O dia de São Nicolau (6 de dezembro), devia integrar a lista de feriados do Luxemburgo, defende a autora de uma petição pública.

Dia de São Nicolau deve ser feriado no Luxemburgo? Faltam 800 assinaturas

Lançada no site do Parlamento a 19 de novembro, a petição de Elisabeth Gonçalves pode ser assinada até 30 de dezembro.

O documento já tem cerca de 3 700 assinaturas, faltando pouco mais de 800 para ser debatido no Parlamento.

Elisabeth Gonçalves considera que a instauração do feriado de 6 de dezembro permitiria a todas as crianças celebrar esse dia - que faz parte do património cultural luxemburguês - com as suas famílias”.

A passagem de 5 para 6 de dezembro é uma das mais aguardadas pelas crianças, que esperam que o São Nicolau visite as suas casas e deixe lá as prendas no sapatinho.

No entanto, como sublinha a peticionária lusodescendente, só as crianças do ensino fundamental (pré-escolar e ensino básico) é que têm esse dia livre, ficando difícil para a maior parte dos pais tirar um dia de folga para ficar com os filhos”.

A autora da petição popular aponta o exemplo dos pais que trabalham nesse dia e que não têm outros familiares ou amigos para guardar as crianças que não têm outra alternativa que não seja recorrer às ‘maison relais’ (ateliers de tempos livres).

Sublinhando que vivemos “numa sociedade onde é cada vez mais difícil passar tempo com os filhos”, Elisabeth Gonçalves acrescenta que “nenhum cheque-serviço compensará esta alegria quer para as crianças quer para os pais”.

A peticionária defende por isso que os alunos do ensino fundamental devem continuar a ter o dia livre e que, além disso, o Governo deve transformar a data num feriado nacional, de forma a que todos – independentemente da idade – possam celebrar a tradição.

Segundo o jornal l’Essentiel, o primeiro-ministro, Xavier Bettel em deslocação a Nancy, na França, para as festividades da São Nicolau rejeitou essa ideia de tornar o dia 6 de dezembro feriado no Luxemburgo, acrescentando que quem quer ficar com os filhos em casa nesse dia, pode tirar um dia de folga.

Susy Martins / Diana Alves