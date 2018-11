Dezenas de lojas, um pouco todo o país, estão hoje a propor descontos especiais, no âmbito da 'Black Friday'. Trata-se da tradição norte-americana, que acontece todos os anos depois do Dia de Ação de Graças, e que marca a corrida às compras de Natal.

Dezenas de lojas abertas até mais tarde

Várias lojas do país voltam este ano a aderir à iniciativa. Na cidade do Luxemburgo, e segundo o CityShopping.lu, pelo menos três dezenas de estabelecimentos comerciais do centro da capital e do bairro da gare aderiram à 'Black Friday'.

Para permitir que mais clientes possam usufruir das promoções, várias lojas vão estar abertas até mais tarde, muitas até às 21h.

Como parte dos descontos não acaba hoje, várias lojas da capital abrem portas também no domingo. A lista está disponível em CityShopping.lu.

Foto: Bodo Marks/dpa

Residentes passam 25 minutos por dia nas compras Sabe quanto tempo passamos nas compras? Dados do Eurostat divulgados nesta 'Black Friday', revelam que os residentes do Luxemburgo passam, em média, 25 minutos por dia nas compras. O período inclui não só as lojas, mas também outros serviços relacionados com o consumo, como idas ao cabeleireiro ou ao médico. A conclusão está numa sondagem realizada em 15 países da União Europeia (UE), entre 2008 e 2015, no qual foram entrevistados adultos entre os 20 e 74 anos de idade. O estudo mostra que os alemães são os europeus que dedicam mais tempo a este tipo de atividade. No país vizinho, passa-se, em média, por dia, 35 minutos nas compras. No outro extremo da lista estão os romenos, que lhe consagram cerca de metade do tempo (17 minutos). Estes valores dizem respeito à média de todos os inquiridos, incluindo aqueles disseram ter ido às compras nos dias em que foram entrevistados e os que não o fizeram. Por cá, 36,4% dos residentes tinham participado neste tipo de consumo nos dias da sondagem. A média do tempo que passaram em lojas, centros comerciais, cabeleireiros ou consultórios foi de 1h09 horas. Diana Alves