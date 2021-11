Os países incluidos nesta categoria são também a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Roménia e Eslováquia.

Covid-19

Dez países da UE em situação "preocupante", incluindo Luxemburgo

A epidemia de covid-19 continua deteriorar-se na União Europeia e é considerada "muito preocupante" em dez países e "preocupante" em dez outros, disse esta sexta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Os países incluidos na categoria "preocupante" incluem a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Roménia e Eslováquia.

Bélgica, Polõnia, Holanda, Bulgária, Croácia, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria e Eslovénia estão na categoria que é considerada mais preocupante, de acordo com a última avaliação de risco do Centro Europeu de Controle de Doenças (ECDC) com sede em Estocolmo.

