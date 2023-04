Um dos acidentes, na capital, resultou em seis feridos.

Dez feridos em três acidentes esta madrugada

No espaço de quatro horas na madrugada de domingo para segunda-feira os bombeiros luxemburgueses registaram três acidentes nas estradas, dos quais resultaram 10 feridos.

Segundo o relatório do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), o que envolveu mais feridos deu-se por volta das 3h46, na capital, na Place de Metz. A colisão de duas viaturas resultou em seis feridos. Uma viatura dos bombeiros (CIS), duas ambulâncias (RTW) e uma viatura do Serviço de Emergência Médica (SAMU) prestaram apoio no local.

Horas antes, por volta das 23h52 em Oberkorn, uma viatura capotou resultando em três feridos. Vários serviços estiveram no local, incluindo duas viaturas dos bombeiros, três ambulâncias e uma viatura dos SAMU.

Minutos mais tarde, à 1h27, um outro acidente registou-se em Diekirch envolvendo um veículo ligeiro, tendo resultado num ferido. Vários serviços foram também chamados ao local, incluindo duas viaturas do CIS, uma ambulância e um SAMU.

Não são divulgados mais pormenores sobre o estado de saúde dos feridos.

